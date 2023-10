Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea SUA la NATO, Julianne Smith, a declarat, marți, ca suplimentarea ajutorului militar american pentru Israel dupa atacul lansat de Hamas nu va afecta sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Rusia lui Putin se folosește și va „exploata” atacurile teroriste Hamas din Israel in folosul acțiunilor de propaganda ale Moscovei, cu scopul a reduce sprijinul financiar și militar al SUA și al Occidentului pentru Ucraina, se arata intr-o analiza a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW - Institute…

- Actuala violenta dintre Hamas si Israel "lucreaza" in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei, a considerat duminica presedintele polonez Andrzej Duda, citat de Reuters.

- Patriarhia Romana transmite, printr-un comunicat de presa, ca „iși exprima adanca ingrijorare cu privire la recrudescența razboiului din Israel, ca urmare a atacului terorist declanșat in zorii zilei de azi, 7 octombrie, atac soldat cu zeci de morti si sute de raniti”.„Razboiul reprezinta totdeauna…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a afirmat sambata angajamentul Statelor Unite de a sustine Israelul in urma atacului masiv lansat asupra sa de miscarea islamista palestiniana Hamas.

- S-a lamurit misterul in privința intalnirii de joi dintre Nicolae Ciuca și ambasadoarea SUA in Romania. Oficial, ieri, fostul premier spunea ca discuția s-a concentrat pe „ teme de interes comun, analizand provocarile de securitate din regiune, inclusiv recentele atacuri rusești din sudul Ucrainei,…