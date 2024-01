Sprijinul financiar acordat in cadrul Programului Materna a depașit 300.000 de lei, in municipiul Botoșani Programul MATERNA BOTOȘANI, demarat la inițiativa primarului Cosmin Andrei și viceprimarilor Liviu Toma și Bogdan Buhaianu, se bucura de succes in randul botoșanencelor care se pregatesc sa aduca pe lume un copil. De la 1 iulie 2023, data la care a inceput acest program și pana la 31 decembrie 2023, au fost inregistrate 216 cereri. […] Citește Sprijinul financiar acordat in cadrul Programului Materna a depașit 300.000 de lei, in municipiul Botoșani in Botosani24.ro .