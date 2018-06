Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat programul "Investeste in tine" Guvernul a aprobat astazi, între altele, programul "Investeste în tine", prin care anumite categorii de persoane vor putea lua împrumuturi cu dobânda zero. Pot accesa acest credit garantat în…

- Ministerul Finantelor a anuntat joi ca Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finantelor, schema de ajutor de stat prin care restituie sumele reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata de transportatorii rutieri.

- Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea transportatorilor, in vederea restituirii catre acestia a diferentei de acciza ca urmare a majorarii pretului la motorina, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Memorandumul…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind aprobarea unei scheme de ajutor de stat pentru industria cinematografica, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca aceasta este multianuala, se va derula pana la sfarsitul lui 2020 si va avea un buget anual…

- Guvernul a aprobat, miercuri, doua programe nationale in sprijinul persoanelor cu nevoi speciale, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi au fost adoptate unele masuri in sprijinul persoanelor cu nevoi speciale. Sunt propuneri venite de la Ministerul…

- Guvernul a simplificat procedura de restituire a taxei auto si a timbrului de mediu, prin eliminarea obligatiei de a atasa, la cerere, certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii, masura regasindu-se intr-un proiect de Ordonanta de Urgenta adoptat in sedinta de Guvern de joi, in…