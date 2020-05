Sprijin financiar pentru fermierii vasluieni

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Oros a precizat ca sprijinul va fi sub forma unei sume forfetare, iar rambursarea ulterioara de catre Comisia Europeana se va face in conformitate cu creditele bugetare si sub rezerva disponibilitatii fondurilor. „Ieri am primit o comunicare a Comisiei prin care ne spune ca s-a aprobat modificarea…

- Romania poate cheltui 1% din totalul fondurilor alocate pentru dezvoltare rurala, respectiv 80 de milioane de euro, pentru sprijinirea fermierilor si agricultorilor afectati de criza Covid-19, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-un briefing de presa.El a precizat ca…

- Romania poate cheltui 1% din totalul fondurilor alocate pentru dezvoltare rurala, respectiv 80 de milioane de euro, pentru sprijinirea fermierilor si agricultorilor afectati de criza Covid-19, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-un briefing de presa. El a precizat…

- Fermierii, dar și procesatorii afectați decriza provocata de coronavirus vor putea primi pana la 50.000 de euro dinfonduri europene. Anunțul a fost facut, marți, de Adrian Oros, ministrulAgriculturii. Aceste sume sunt in completare la sumele destinate celor afectațide seceta, a subliniat ministrul.”Ne…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi la Iasi ca fermierii afectati de seceta vor primi despagubiri, precizand ca procesul de evaluare a pagubelor va dura inca doua-trei saptamani. “A fost emis ordinul comun al ministrului Agriculturii si ministrului de Interne privind constituirea comisiilor…

- "Din pacate, peste consecințele pandemiei se suprapune și o seceta extrema și puternica in Dobrogea și Moldova. Foarte multe dintre culturile insamanțate in toamna – trei milioane de hectare de grau, orz, orzoaica, rapița, sunt compromise in diferite grade", a declarat Adrian Oros, ministrul Agriculturii,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a dat asigurari, sambata, la Tulcea, ca fermierii afectati de seceta vor primi in acest an despagubiri din partea statului. Ministrul a avut o intalnire cu oficialitatile tulcene pentru a afla situatia culturilor din judet si suprafetele…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, indeamna fermierii sa incheie contracte pentru irigarea culturilor in contextul lipsei precipitatiilor in multe regiuni ale tarii, anuntand ca prin infrastructura de imbunatatiri funciare se poate asigura apa gratuita pana la punctele de livrare. "Ministerul…