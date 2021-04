Agricultorii care vor cultiva cimbru si busuioc vor putea primi in acest an un sprijin financiar de 3.400 de euro/hectar (ha), respectiv 2.600 de euro/ha, printr-o schema noua de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de plante aromatice, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). De asemenea, vor fi sprijiniti si cei care cultiva fenicul, cu 200 euro/ha, mustar – 150 euro/ha si coriandru – 100 euro/ha. In cazul culturilor de cimbru si busuioc, suprafata cultivata trebuie sa fie de minimum 0,5 ha, conform Agerpres. Potrivit…