- Socialistul Igor Dodon o avertizeaza pe șefa statului Maia Sandu, dar și partidul de guvernare ca le pregatește o lovitura, a anunțat Dodon in cadrul unui briefing de presa, transmite Știri.md . „Data de 4 noiembrie va fi prima lovitura puternica impotriva guvernarii PAS a Maiei Sandu. Noi suntem…

- Ambasadorul Rusiei la Chișinau, Oleg Vasnețov, va fi convocat la Ministerul de Externe pentru a oferi clarificari și explicații in legatura cu investigația jurnalistica privind acțiunile de spionaj ale Moscovei in R. Moldova , a declarat MAEIE, care a condamnat orice ingerințe straine in afacerile interne…

- Simona Halep apare pe lista participanților la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care are loc intre 28 august și 10 septembrie. Organizatorii de la US Open au publicat lista participanților in cursul zilei de miercuri, cu 24 de ore mai tarziu decat era stabilit inițial. Ironic, Halep…

- Șefa statului, Maia Sandu, a avut, sambata, o ședința cu reprezentanții instituțiillor responsabile de asigurarrea securitații și ordinii publice, ca urmare a atacului de pe Aeroportul Internațional de la Chișinau, in care un cetațean din Tadjikistan a omorat doi ofițeri.

- Sedinta de plen a CJ va atribui bani pentru cinci drumuri judetene, intre care cel de la iesirea din Iasi spre Lunca Cetatuii pentru largirea la patru benzi, pentru proiectarea unui nou spital, dar si un imprumut pentru cheltuielile cu Axa rutiera Iasi-Suceava Lista proiectelor de hotarare pe care…

- George Simion a incercat sa lamureasca situația referitoare la banii pe care i-ar fi primit la nunta și nu i-ar fi declarat in mod corect.In plin scandal al „banilor de la nunta”, care nu ar fi fost declarați corect, George Simion a ținut sa precizeze ca el a procedat regulamentar și ca a declarat…

- "Este prima data cind șeful unei instituții anticorupție afirma deschis ca corupția, in rindul celor care trebuie s-o combata, reprezinta cea mai mare problema". Declarația a fost facuta de președinta Maia Sandu, dupa ce, in spațiul public, au aparut inregistrari audio cu șefa Procuraturii Anticorupție…

- „Aceasta intrebare trebuie adresata Uniunii Europene”. Astfel a raspuns șefa statului, Maia Sandu, intrebata de ce omul de afaceri, Veaceslav Platon nu a fost inclus in lista sancțiunilor Uniunii Europene. Totodata, președinta a menționat ca lista este deschisa.