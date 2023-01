Stiri pe aceeasi tema

- „Eu recunosc, dupa ce am aflat ca o sa fie subiect, am sunat-o pe Carmen Dan și i-am cerut lamuriri, ca a fost acolo. Mi-a spus ca nu a fost schimbat in mandatul dumneaei domnul de la Neamț. Nu are nicio legatura cu mine și cu doamna Carmen Dan”, a spus Liviu Dragnea cu referire la reportajul RECORDER,…

- Sorin Mihai, Inspectorul general al ISG Constanța, a anunțat ca ca Directia de Sanatate Publica a inceput distribuirea de masti de protectie catre școlile care au cerut asta. El a precizat ca in scolile unde nu exista medici sau asistenti medicali, triajul elevilor va fi unul observational si va fi…

- Politistii au tras un foc de avertisment, iar in cele din urma au reusit sa-l imobilizeze pe barbatul in varsta de 48 de ani. Agresorul a fost reținut in noaptea de luni spre marți și apoi arestat preventiv pentru ultraj, potrivit News.ro.IPJ Dolj a transmis, miercuri, ca un barbat de 48 de ani, din…

- 16 total views …și credința! A fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr 1156, din 29 noiembrie, Decretul nr 1408/2022 privind conferirea Ordinului și Medaliei Barbație și Credința. In fiecare an, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, in semn de apreciere pentru contribuția importanta adusa…

- In așteptarea ”AMR”-ului pana la decizia definitiva a instanței cu privire la condamnarea sa la inchisoare, miliardarul Gruia Stoica se amagește amarnic cu ”prinderea in insectarul” GFR a noi ”trofee” de talia a doi foști prim-adjuncți ai Serviciului de Protecție și Paza. Acum, ca ”prafuitul” general…

- Ambasadorul Qatarului in Romania, Osama Yousef Algaradawi, a multumit tarii noastre pentru sprijinul oferit prin intermediul Serviciului de Paza si Protectie (SPP) in organizarea Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

- O jacheta softshell dama este o haina anti-vant, cu o protectie sportita impotriva umiditatii, confectionata dintr-o tesatura hidrofuga, conceputa pentru a fi folosita in zilele ploioase si reci de toamna. Si nu numai. O geaca softshell dama va oferi nu doar un plus de protectie, ci si un strop de stil,…

- Un general-colonel rus, comandantul unuia dintre cele cinci districte militare ale Rusiei, puternic criticat pentru performanțele trupelor sale in Ucraina, ar fi fost inlocuit in ultima dintr-o „serie de demiteri” de comandanți militari ruși de rang inalt de la invazia Rusiei in Ucraina, afirma Ministerul…