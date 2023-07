Spotify se va scumpi

Spotify urmeaza sa anunte scumpirea abonamentelor saptamana viitoare, scrie The Wall Street Journal. Scumpirea va fi operata prima oara in Statele Unite ale Americii. In loc de 10 dolari, Spotify Premium va costa 11 dolari in Statele Unite. Pe langa faptul ca nu este o scumpire mare, este si prima scumpire pe care compania o opereaza in Statele Unite de cand s-a lansat, acum 12 ani. Abonamentele vor fi scumpite si in restul lumii, insa, asta se va intampla abia peste cateva luni. Scumpirea, cel mai probabil, va fi diferita de la tara la tara. Cresterea pretului pentru abonamentul Premium nu este…