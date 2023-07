Spotify ajunge la 220 de milioane de conturi Premium Spotify a incheiat luna iunie cu 220 de milioane de conturi Premium, dupa o crestere de 27 de procente, anunta compania in cea mai recenta conferinta trimestriala cu investitorii. In acelasi timp, numarul total de utilizatori (inclusiv cei care folosesc versiunea cu reclame) a ajuns la 551 de milioane, crescand fata de perioada anterioara cu 17%. Problema platformei in al doilea trimestru al anului a fost ca au scazut veniturile per utilizator. Fiecare utilizator ii aduce companiei 4,27 euro, in scadere cu 6% de la 4,32 euro. In ultimul trimestru, Spotify a pierdut 302 milioane de euro, mai mult… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

