Stiri pe aceeasi tema

- Ed Sheeran a castigat nu mai putin de 7 milioane de lire sterline cu ajutorul platformei Spotify. Cantecul sau, Shape Of You, a fost cel mai play-at hit in 2019 pe aceasta platforma. Si cum artiștii din Spotify primesc aproximativ 0,0034 de lire sterline pentru fiecare play, era de asteptat ca Ed Sheeran…

- Spotify a creat liste de melodii si un podcast pentru cainii ramasi singuri acasa, dupa ce a constatat ca aproximativ 74% dintre proprietarii de caini din Marea Britanie pun muzica pentru animalele lor, transmite Reuters, potrivit news.ro.Compania suedeza de streaming audio a anuntat ca a…

- Google a dezvaluit in luna ianuarie a acestui an, cu ocazia expozitiei CES 2019, o noua functie numita interpreter mode, un veritabil translator universal care functioneaza prin intermediul dispozitivelor Google Home si alte produse livrate de JBL, Sony, LG si Lenovo.

- Fundatia Motivation Romania a lansat o aplicatie mobila dedicata celor care folosesc scaune rulante, membrilor familiilor acestora si altor profesionisti din domeniul dizabilitatii. Aplicatia MotiActiv, care poate fi descarcata gratuit din Google Play, urmand link-ul http://bit.ly/MotiActiv, transmite…

- Fundatia Motivation Romania a lansat o aplicatie mobila dedicata celor care folosesc scaune rulante, membrilor familiilor acestora si altor profesionisti din domeniul dizabilitatii. Aplicatia MotiActiv, care poate fi descarcata gratuit din Google Play, urmand link-ul http://bit.ly/MotiActiv, transmite…

- Zdob și Zdub lanseaza inca un single de pe albumul prospat lansat – Bestiarium, al zecelea material discografic din cariera si totodata o colectie de 14 melodii. Zdob si Zdub a lansat pana in prezent 5 melodii de pe album: „Ursul”, „Lupul Solidar”, „Omul Liliac”, „Colindul leului” si „India ma cheama”.…

- ByteDance Technology, compania care detine rețeaua de socializare TikTok, vrea sa lanseze un nou serviciu de muzica prin streaming si se afla in discutii cu mai multe case de productie, potrivit Reuters. Noua aplicatie va intra in competitie cu marii jucatori din domeniu Spotify, YouTube Music si Apple…

- TikTok a depașit 1.5 milioane de descarcari la nivel mondial in App Store și Google play, potrivit unui raport al firmei de informații mobile Sensor Tower. Aplicația social video este in prezent a treia cea mai descarcata aplicație non-gaming a anului, dupa WhatsApp și Messenger. Pana acum,…