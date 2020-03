Sporuri de 85% pentru personalul medical implicat în criza coronavirusului Spor de pana la 85% din salariu pentru personalul medico-sanitar si auxiliar implicat in epidemia de COVID-19. Guvernul vrea sa acorde spor pentru conditii deosebit de periculoase, cuprins intre 55% si 85% din salariul de baza, si personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul unitatilor sanitare publice, implicat in acordarea asistentei medicale generate The post Sporuri de 85% pentru personalul medical implicat in criza coronavirusului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

