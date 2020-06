Sportul va fi promovat în școlile din Chișinău: Iată ce inițiativă are municipalitatea CHIȘINAU, 9 iun. - Sputnik. Primarul Ion Ceban a anunțat ca urmeaza sa fie elaborat un program educațional de promovare a sportului in școlile din Capitala. Scopul inițiativei este de a invața copiii sa duca un mod de viața sanatos și sa aiba o buna dezvoltare fizica și emoționala. © Sputnik / Miroslav Rotari Primaria Chișinau lanseaza proiectul „Educație Online” – Video ”Copiii sunt viitorul nostru, iar noi trebuie sa ne dedicam in totalitate pentru a le crea condiții cat mai bune de viața”, a menționat Ion Ceban. Edilul-șef al Capitalei a discutat acest subiect cu reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

