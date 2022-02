Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj ar fi ajuns la un acord cu Raoul Mal (21 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la Pistoiese (Serie C, Italia). Anunțul a fost facut de italienii de la tuttomercatoweb, care vorbesc și despre durata contractului: 3 ani și jumatate. Raoul Mal, spre CFR Cluj Mal, jucator nascut in 2000, are…

- Michael Omoh a fost cel mai bun om in prima repriza a meciului Farul – FCU Craiova. Extrema nigeriana, adusa la inceputul anului de la Acedemica Clinceni, a avut un debut de vis la Farul, reușind doua goluri. Michael Omoh, debut de vis la Farul: doua goluri marcate cu FCU Craiova Jucatorul de 30 de…

- Sportul Simleu Silvaniei, una dintre cele doua formatii salajene ce activeaza in Liga a III-a de fotbal, s-a reunit luni pentru a pregati partea a doua a campionatului. Sub comanda antrenorului Dacian Nastai s-au prezentat si cinci jucatori noi, toti salajeni, fotbalisti despre care presedintele Ioan…

- Academica Clinceni, ultima clasata din Liga 1, a ajuns la un acord cu fotbalistul bulgar Vladimir Gogov (24 de ani), care a parafat un acord valabil pana in 2024. „Ma bucur ca am ajuns la o intelegere. Cred ca pot sa ajut echipa sa-si indeplineasca obiectivul. Nu am fost descurajat ca Academica se…

- Sebastian Culda, unul dintre jucatorii de baza ai echipei SCM Zalau in sezonul trecut, va evolua din nou pentru formatia de la poalele Mesesului. Mijlocasul originar din Alba Iulia s-a despartit in vara anului trecut de echipa zalauana, activand in ultimele sase luni la Unirea Ungheni, tot o formatie…

- Dinamo a oficializat in urma cu scurt timp transferul lui Marius Tomozei (31 de ani). Fundașul dreapta a evoluat ultima oara la UTA și a semnat un contract valabil pana la sfarșitul acestui sezon. Roș-albii continua astfel intaririle in compartimentul defensiv, acolo unde l-au mai achiziționat in aceasta…

- Farul, locul 7 in Liga 1, se lupta pentru un loc in play-off, iar azi a anunțat primul transfer al iernii: Michael Omoh. Echipa lui Gica Hagi a anunțat pe site-ul oficial ca extrem nigeriana de 30 de ani a semnat un contract valabil pe 1 an și 6 luni. Farul bifeaza primul transfer: Michael Omoh Fotbalistul…