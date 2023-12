Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mici luptatori ai Romaniei incheie anul cu o pregatire la munte. Selectați din toata țara, juniorii mici de la lupte libere s-au aflat intr-un stagiu de pregatire centralizata, la Predeal, Brașov. Cantonamentul montan, susținut de Federația Romana de Lupte și Agenția Naționala pentru Sport vine…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativa (AM POCA) a organizat marți, 19 decembrie, la București, evenimentul Gala POCA „Performanța in administrația publica romaneasca". Alaturi de Timișoara și Cluj, Targu Mureș…

- Sambata, 16 decembrie 2023 ,la București, in Complexul „Iolanda Balasz Soter” din sediul Federației Romane de Atletism a avut loc Gala Atleților Masters pe anul 2023. Au fost premiați primi trei la feminin și masculin in urma rezultatelor obținute in competițiile internationale: Campionatul European…

- Sportivii de la ACS Lupte BSG Targu Mureș s-au prezentat onorabil la turneul internațional WW U15 – Cupa „Ștefan cel Mare". Competiția s-a desfașurat la Putna, in perioada 8-10 decembrie și a reunit peste 180 de sportivi din Ucraina, Turcia, Republica Moldova, dar și 10 echipe din Romania. „Fetele noastre…

- Micuții sportivi de la Clubul Gladius Lucky Dragons din Targu Mureș au obținut rezultate de excepție la ONSȘ Minibaschet Mixt 4×4 – Nivel Primar. Competiția a avut loc in sala Gladius Lucky Dragons, fiind organizata in parteneriat cu Școala Gimnaziala Nr.7 și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, sub…

- Luptatorii legitimați la ACS Lupte BSG Targu Mureș, au reprezentat Romania și au incheiat cu succes puternicul concurs internațional de lupte, Cupa „Neurokup" din orașul Goce Delcev, Bulgaria. La acest eveniment au participat nu mai puțin de 400 de sportivi din 8 țari și numeroase cluburi din Bulgaria.…

- Adrian Gabriel Anton, campionul la lupte de la Botoșani, va reprezenta Romania la Campionatele Mondiale de lupte Under 23 Romania va participa la Campionatele Mondiale de lupte Under-23 de la Tirana (Albania) cu 9 sportivi, a anuntat Federatia Romana de Lupte, relateaza agerpres.ro. “Incepe numaratoarea…

- „Federatia Romana de Teqball, in cooperare cu Ministrul Educatiei si Ministrul Sportului, a implementat un proiect unic in Romania, in baza caruia a dotat peste 100 de universitati, licee, colegii si cluburi sportive cu mese de teqball, pentru dezvoltarea acestui sport in Romania. Proiectul se deruleaza…