Incepand din acest an, cele doua cluburi au demarat o colaborare bazata pe profesionalism, incredere și speranța ca natația bacauana se va menține in topul disciplinelor sportive de renume, cu rezultate la cel mai inalt nivel, așa cum au fost obișnuiți iubitorii sportului din Bacau. ”Un club privat așa cum este CLUBUL SPORTIV NAUTICA BACAU, […] Articolul SPORT CLUB MUNICIPAL BACAU și CLUBUL SPORTIV NAUTICA BACAU colaboreaza și puncteaza apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .