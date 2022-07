Sporește îngrijorarea! Noua variantă COVID, Centaurus, detectată într-o altă țară europeană! Nici vorba sa dispara ingrijorarile generate de COVID-19, dupa ce in ultimii peste doi ani problemele cauzate de noul coronavirus, care au venit „la pachet”, de-a lungul acestui interval, cu numeroase restricții, au fost indelung discutate in Europa și in lumea intreaga. Mai nou, preocuparile țin de noua subvarianta a COVID-19, botezata „Centaurus”. Și care […] The post Sporește ingrijorarea! Noua varianta COVID, Centaurus, detectata intr-o alta țara europeana! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații cere guvernelor sa revina la masca de protecție obligatorie, pe fondul creșterii accelerate a numarului de cazuri COVID in Europa. Tedros Ghebreyesus, șeful OMS: “Pe masura ce virusul se transmite iar spitalizarile cresc, guvernele trebuie sa adopte masuri consacrate,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat ca nici peste ani de zile nu vom scapa de Covid-19, iar populația trebuie sa invețe sa traiasca cu acest virus, scrie știripesurse.ro „Acum suntem sigur in buza unei noi creșteri a numarului de cazuri peste tot in Europa și peste tot…

- Recent, Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca se asteapta la niveluri ridicate de cazuri de COVID-19 in aceasta vara in Europa si face apel la monitorizarea atenta a virusului, dupa ce aproape s-a triplat in ultima luna numarul infectarilor zilnice. Hans Kluge, director regional OMS pentru Europa,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat, joi, ca se asteapta la ”niveluri ridicate” ale cazurilor de Covid-19 in aceasta vara in Europa si a cerut monitorizarea indeaproape a virusului dupa triplarea cazurilor zilnice in decurs de o luna, relateaza AFP. ”Pe masura ce tarile din Europa au ridicat…

- Europa se afla sub asediul variantelor BA 4 si BA 5 ale Omicron. In Romania, ultimele trei saptamani au fost marcate de o crestere constanta a numarului de infectii cu SARS-CoV-2. Expertii spun ca valul 6 va lovi mai ales copiii.

- Membrii Uniunii Europene au anuntat ca au convenit sa impuna un embargo asupra petrolului rusesc, insa acesta va fi doar un embargo partial, deoarece nu va afecta petrolul rusesc importat prin conducte, arata o analiza a casei de brokeraj XTB Polonia. Aceasta arata ca petrolul rusesc va continua sa…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, susține ca situatia pandemica din China din acest moment nu are legatura cu cea din Europa. Ministrul Sanatații, intrebat daca sunt justificate temerile ca ar putea crește din nou numarul de cazuri in Romania ca in China, in ultimele saptamani, a declarat ca…

- Studiu Horvath – La nivel internațional, peste 50% dintre respondenții studiului cred ca pandemia Covid-19 a reușit sa aiba un efect pozitiv asupra afacerilor; – Peste 90% dintre respondenții din Europa de Est estimeaza ca se vor confrunta cu dificultați in privința forței de munca; – Peste 60% dintre…