Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a primit primul transport de vaccin anti-coronavirus sambata dimineata, iar dozele ajung pentru vaccinarea a 4.875 de oameni, a relatat agentia publica MTI. Vaccinurile au fost transportate la Budapesta sub escorta politiei. "Am inceput vaccinarea personalului medical, potrivit unui plan prestabilit",…

- Cei doi soți pensionari au fost internați impreuna, dupa ce au fost diagnosticați cu Covid. La internare, susține barbatul, soția sa ar fi purtat mai multe bijuterii, vechi și de valoare, care ar fi fost sustrase, ulterior, de personalul medical. Barbatul susține ca a vorbit și cu comandatul interimar…

- Conform unei meta analize recente care a inclus 47 de studii publicate pana in 5 iulie 2020, fumatorii au un risc dublu, fata de nefumatori, de a suferi de o forma severa ori critica a COVID 19. Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii ARPS se alatura campaniei Institutului National de Sanatate…

- Sunt trei situații pentru care adulții aparent sanatoși fac forme grave de coronavirus și mor, a explicat un expert roman in sanatate publica. Iar adulții sanatoși care cred ca nu li se poate intampla nimic este doar una dintre ele. In Romania, adulți care nu sunt inregistrați ca avand alte boli grave…

- In fiecare an, in a treia joi a lunii noiembrie este celebrata „Ziua nationala fara tutun” care are scopul de a constientiza publicul si decidentii politici in legatura cu enorma povara sociala (boli/dizabilitati/decese premature) generata de consumul de tutun.

- FCSB s-a impus greu, pe final de meci, contra celor de la Academica Clinceni (2-0), iar la finalul partidei Mihai Stoica a clarificat, cel puțin pentru moment, episodul revenirii lui Laurențiu Reghecampf la formația bucureșteana. Manager general al echipei, MM Stoica a precizat ca pâna…

- Situație de-a dreptul incredibila provocata de 20 de romani infectați cu COVID-19! Au fugit din carantina, din Italia și s-au intors acasa, in Romania! Ce pedeapsa risca muncitorii? Autoritațile italiene sunt pe urmele lor!

- Intr-un material video facut public in mediul online, se poate auzi cum fostul edil urla la asistentele medicale si loveste cu pumnii si picioarele in usa sectiei unde era internat. Cateva asistente agitate si speriate sunt vazute cum blocheaza usa, in acelasi timp incercand sa il linisteasca pe Sefu.…