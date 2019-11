Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante intr-un hotel din Timișoara. Un cetațean german care se afla in Timișoara in interes de serviciu a fost gasit fara suflare, aseara, in baia camerei de hotel unde era cazat. Este, cel mai probabil, vorba despre o sinucidere, barbatul fiind gasit cu venele taiate. Cetațeanul german in varsta…

- Cetațeanul german, spun surse din cadrul anchetei, purtase luni seara o discuție cu șeful sau, care se pare ca l-ar fi anunțat ca urmeaza sa-l concedieze. Marți dimineața, șeful a incercat sa dea de angajat, insa acesta nu raspundea la telefon, așa ca a mers la hotelul in care cetațeanul…

- Evgheni Vodolazkin, unul dintre cei mai importanti scriitori rusi, va reveni in Romania in perioada 24 - 28 octombrie, la invitatia editurii Humanitas Fiction si a Festivalului International de Literatura de la Timisoara - FILTM 2019, anunța news.ro.Tradus in peste 30 de limbi, Evgheni Vodolazkin…

- Evgheni Vodolazkin, unul dintre cei mai importanti scriitori rusi, va reveni in Romania in perioada 24 - 28 octombrie, la invitatia editurii Humanitas Fiction si a Festivalului International de Literatura de la Timisoara - FILTM 2019.

- Compozitorul belgian Milan Warmoeskerken propune prima compozitie electroacustica pentru tulnic, instrument traditional romanesc, care va fi prezentata in premiera in cadrul Festivalului International de Arte EUROPALIA 2019, coordonat de Institutul Cultural Roman, la care Romania are statut de invitat…

- “Am fost facut sa rezist. Sa nu se clinteasca nimic din mine” 153 DE SECUNDE – Manifestul milenalilor ajunge la Iași “153 de secunde” – teatru contemporan ce documenteaza momentul Colectiv –, prezentat in turneu național in parteneriat cu teatre, festivaluri și organizații umanitare din țara, va fi…

- “153 de secunde” – teatru contemporan ce documenteaza momentul Colectiv –, prezentat in turneu național in parteneriat cu teatre, festivaluri și organizații umanitare din țara, va fi jucat, pe 9 octombrie, de la ora 19.00, la Iași, in cadrul Festivalului International de Teatru pentru Publicul Tanar.…

- Un festival de opera si opereta in aer liber care va marca inceputul noii stagiuni artistice se desfasoara, la Timisoara, din 29 august – 1 septembrie. Festivalul de opera si opereta va avea loc pe o scena amplasata in Piata Victoriei din Timisoara, pe platoul din fata Operei Nationale…