- A lasat pe toata lumea cu gura cascata! Celebra Iulia Albu, caci, bineințeles, despre ea este vorba, s-a pregatit temeinic pentru Finala saptamanii de la Splash! Vedete la apa. Chiar și prezentatorul emisiunii, Razvan Fodor, a fost uimit de ținuta pe care Iulia Albu a ales-o pentru aceasta seara speciala.

- Daca in ediția de ieri a emisiunii Splash! Vedete la apa, Iulia Albu a furat toate privirile și a fost in centrul atenției datorita cocului ei spectaculos, stați sa il vedeți astazi pe Cosmin Natanticu! Juratul s-a inspirat de la Iulia Albu și a vrut sa demonstreze ca și el poate fi... extravagant!

- Victor Slav și-a facut apariția joi seara, 18 august, in emisiunea „Splash! Vedete la apa”, in postura de concurent. A sarit in bazinul olimpic din Bacau, a fost apreciat de jurați și incurajat de fiica lui, scrie a1.ro. Totodata, prezentatorul a spus ce ii da mari batai de cap acum. Dupa ani de zile…

- Vlad Craioveanu a acceptat provocarea de a participa la Splash! Vedete la apa. Dupa saritura sa din cea de-a doua ediție a sezonului 5, Iulia Albu i-a lansat o provocare realizatorului de radio și televiziune.

- La debutul sezonului 5 de Splash! Vedete la apa Monica Birladeanu, Iulia Albu și Diana Munteanu au purtat ținute de excepție. Prezentatoarele și jurata au intors toate privirile cand au aparut la bazinul de la Bacau.

- Iulia Albu face parte din juriul „Splash! Vedete la apa”, emisiune care incepe in aceasta seara la Antena 1. Aceasta se afla intr-o vacanța relaxanta alaturi de iubitul ei, Mihai Alexandru. Vedeta a dezvaluit unde iși reincarca bateriile, dar și cum este viața ei de familie.

- Aflata la filmarile „Splash! Vedete la apa”, Laurette a rememorat episodul in care a fost la un pas sa se inece. Ea a participat fara sa știe sa inoate. In timpul filmarilor pentru cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apa“, show ce va avea premiera joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1, Laurette…

- Situatie nemaiintalnita in emisiunile tv de pana acum! Cosmin Natanticu (42 de ani) va fi jurat la „Splash! Vedete la apa” de la Antena 1, in timp ce soția sa Eliza va fi… concurenta. Umoristul ii va avea colegi pe Iulia Albu, Clara Gherase și Nea Marin la masa juriului, noteaza click.ro. Lor le vor…