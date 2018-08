Stiri pe aceeasi tema

- Existenta bacilului piocianic a fost confirmata intr-una din salile de operatii din sectia de obstetrica-ginecologie a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti. Reprezentantii unitatii medicale au declarat ca ”orice posibilitate de propagare sau de infectare a vreunei persoane este nula”.

- Spitalul Universitar din Capitala a descoperit in urma cu cateva zile bacteria bacil pioacinic, intr-una din salile de ginecologie unde aveau loc intervenții cronice, insa nu obstetrice, instituția precizand ca incaperea este inchisa pentru decontaminare, iar posibilitatea infectarii este nula, scrie…

- In perioada 24-28 august va avea loc la Hotelul Alpin din Poiana Brașov expoziția licitației Lavacow din data de 17 septembrie. In cadrul acestei expoziții vizitatorii Hotelului Alpin se vor putea delecta cu o selecție din lucrarile unora dintre cei mai cunoscuți, apreciați artiști postbelici și contemporani…

- Alerta sanitara in Vaslui, dupa ce bacteria ucigașa E-coli a fost descoperita in apa potabila. Prezența acesteia a fost depistata in mai multe cișmele de pe marginea drumului Crasna-Huși. In urma cu cateva zile, un șofer a ajuns la spital in stare grava dupa ce a consumat apa de acolo iar autoritațile…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: TUDOREL TOADER TRANSMITE MESAJUL "JUSTITIA SUNT EU, NU MAGISTRATII" Decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a refuza desemnarea unui candidat pentru pozitia de procuror-sef al DNA, arata abordarea politica in acest proces, in slujba PSD-ALDE, de sfidare a sistemului…

- O scrisoare rara si valoroasa a lui Cristofor Columb datand din 1493, furata in urma cu mai mult de un deceniu din Biblioteca de Catalunya, a fost inapoiata Spaniei de catre Statele Unite, dupa o investigatie de sapte ani care a dus la descoperirea ei in Brazilia, informeaza news.ro.Scrisoarea…

- Sanatatea noastra este in stransa legatura cu modul de a ne alimenta. Așadar, trebuie sa fim foarte atenți la ce mancam, sa evitam excesele și sa facem alegeri sanatoase. Daca nu suntem atenți, putem dezvolta o neplacuta afecțiune cum este gastrita. Aceasta boala este o inflamație a pereților stomacului,…

- Declarația aparține colonelului Benone Gabriel Duduc, șeful Inspecției de Prevenire din IGSU și a fost facuta la Dezbaterea stiricurate.ro . Din totalul de 26.000 de cladiri in care funcționeaza gradinițe, școli și licee din toata țara, 4000 (16%) funcționeaza ilegal, adica nu au autorizație de securitate…