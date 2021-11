Ioana Mihaila, care a deținut funcția de ministru al Sanatații din partea USR PLUS, subliniaza nevoia de a fi accelerate demersurile de a demara ridicarea Spitalului Regional Iași. Dupa cum arata Ioana Mihaila, A fost desemnat caștigatorul licitației pentru proiectarea spitalului. „In cazul in care nu vor exista contestații, Ministerul Sanatații ar trebui sa urgenteze procedurile, așa incat lucrarile sa poata incepe cat mai rapid”, declara intr-o postare pe Facebook. Mai departe, declara ca „Am monitorizat indeaproape acest proiect in mandatul de ministru. El reprezinta o necesitate majora pentru…