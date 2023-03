Stiri pe aceeasi tema

- Cardiologul Eduard Belu, medic primar la Spitalul Militar Brașov vizat de ancheta in cazul stenturilor preluate de la persoane decedate și remontate pacienților, este fiul unor renumiți și apreciați doctori musceleni. Parinții, Victoria și Stelian Belu, sunt, de asemenea, medici specialiști in Cardiologie,…

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) din Targu Jiu a apelat la serviciile unei firme de consultanța pentru analiza activitații secțiilor din unitatea medicala și redistribuirea paturilor intre secții, daca va fi necesar. Consultantul ar fi trebuit sa prezinte deja un raport cu datele colectate. Documentul…

- Ion Dumitrel: Secție noua de Oncologie și un compartiment de Cardiologie intervenționala realizate prin PNRR Ion Dumitrel: Secție noua de Oncologie și un compartiment de Cardiologie intervenționala realizate prin PNRR Investiții in sanatate prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Relocarea…

- Noul spital cu secții de oncologie și cardiologie la Alba Iulia va fi construit cu bani PNRR. LISTA unitaților ce obțin finanțare Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat miercuri lista celor 27 de spitale ce vor fi construite in Romania cu bani PNRR. Lista urmeaza sa fie aprobata de Guvern.…

- Dr. Bogdan Oprea, managerul Policlinicii MedTotal de pe Str. 1 Decembrie, a vorbit despre planurile instituției in 2023. Intre acestea – și Centrul de Pediatrie NOV KIDS care este finalizat și va funcționa in zona Decebal. Centrul de pediatrie NOV KIDS se va deschide in curand, fiind amenajat in zona…

- Spitalul Municipal Onești va fi dotat cu un angiograf biplan pentru chirurgie vasculara și cardiologie intervenționala, unic in județul Bacau. Fondurile au fost alocate din fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, la inițiativa senatoarelor Cristina Breahna-Pravaț și dr. Bianca Purcarin…

- Spitalul Municipal Onesti „Sfantul Ierarh Dr. Luca” va fi dotat cu angiograf biplan pentru chirurgie vasculara și cardiologie intervenționala, unic in județul Bacau, a anunțat primarul Laurențiu Neghina „Astazi, la inițiativa doamnelor senator Cristina Breahna-Pravaț, Dr. Bianca Purcarin și a doamnei…

- Pacienții cu afecțiuni cardiovasculare pot fi investigati si tratati cu tehnici minim invazive din cardiologia interventionala. Vorbim astazi despre coronarografie cu dr. Andrada Bogdan, medic specialist cardiologie, cu competența in cardiologie intervenționala.