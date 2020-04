Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Novartis in Romania doneaza aproximativ 380.000 de dolari (1,7 milioane de lei) organizatiei Crucea Rosie pentru echipamente de protectie, bunuri si echipamente medicale, necesare in aceasta perioada pentru siguranta personalului medical si pentru tratarea pacientilor. Potrivit…

- Vicepresedintele ecuadorian Otto Sonnenholzner a prezentat scuze sambata pentru situatia din orasul Guayaquil, epicentrul epidemiei de coronavirus din tara si unde inregistrari video au aratat cadavre pe strazi, informeaza AFP.

- Mai mult de cincizeci de apeluri au fost necesare pentru ca un medic sa localizeze epidemiologul local, cand au fost depistate primele cazuri de infectare cu Covid-19 in Romania, luna trecuta, numerosi angajati din sistemul sanitar au fost testati pozitiv, masurile de siguranta nu au fost respectate,…

- Spitalul Municipal din Fagaraș a decis sa refuze primirea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus. Guvernul, de asemenea, a hotarat s sancționeze spitalul, pentru nerespectarea ordinelor din timpul starii de urgența.

- Potrivit unui sondaj recent efectuat de IRES, 67 dintre romani se declara ingrijorati pentru ei si pentru familia lor cu privire la epidemia de coronavirus COVID 19. In plus, aproape trei sferturi dintre romani inclina sa spuna ca nu au incredere ca sistemul de sanatate de la noi ar face fata situatiei…

- Premierul Ludovic Orban a precizat ca Executivul lucreaza la punerea in practica a pregatirii graduale a spitalelor in funcție de infecțiile cu COVID, avand in vedere trei etape, ultima fiind destinata exclusiv ca in fiecare județ sa existe un spital dedicat pacienților cu coronavirus.Citește…

- Perceptia salariatilor din Sanatate este ca sistemul sanitar nu este inca pregatit pentru a lupta impotriva pandemiei COVID-19, cea mai mare slabiciune fiind reprezentata de lipsurile grave din domeniul echipamentului individual de protectie, precizeaza Federatia „Solidaritatea Sanitara”, care a publicat…

- Situația generata de efectele pandemiei COVID 19, impune suport din partea tuturor, prin urmare FONSS a inființat Centrul de Urgențe Sociale- CUS, prin care va constitui un punct de contact telefonic și suport pentru populatie. Astfel putem fi apelati la DISPECERAT: tel. 0757 110 243 si 0747 504 013…