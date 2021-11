Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile judetene au anuntat, mari, suplimentarea numarului de paturi destinate pacientilor COVID-19 din spitalele din Botosani, pe fondul cresterii semnificative a ratei de infectare. Prefectul Dan Nechifor a avut o intrevedere cu managerii de spitale, cu directorul Directiei de Sanatate Publica…

- Doar 13 paturi mai sunt libere la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt pentru pacientii cu COVID-19, a informat, luni, prefectul George Lazar, pe baza centralizarii datelor transmise de catre unitatea sanitara, potrivit Agerpres. Sunt disponibile noua paturi pentru pacientii pozitivi si…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a aprobat, miercuri, Planul judetean de rezilienta a retelei sanitare fata de recrudescenta COVID-19, care stipuleaza atat numarul de paturi alocate pacientilor infectati cu noul coronavirus, cat si rolul fiecarui spital in valul al patrulea al…

- Numarul pacientilor cu COVID-19 internati la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe a crescut de peste 10 ori in ultimele doua saptamani, potrivit managerului institutiei, Andras Nagy Robert. Acesta a declarat, miercuri, ca la ora actuala in spital sunt internati 28 de pacienti infectati…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va fi dotat cu ventilatoare, paturi de terapie intensiva, precum si cu alte echipamente medicale si materiale sanitare printr-un proiect de gestionare a COVID-19 finantat din fonduri europene. Conducerea spitalului a declarat, azi, ca in urma achizitiilor…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe afirma ca multi pacienti cu COVID-19, dar si cu alte boli, amana sa apeleze la medici, preferand sa se trateze acasa cu leacuri tradiționale, pana ajung in stare grava la Urgenta. Directorul medical al spitalului, dr. Rosu Matyas, spune ca…

- Numarul cazurilor noi de infectie cu noul coronavirus a crescut semnificativ in ultimele 24 de ore in judetul Suceava, ajungand la 55, comparativ cu 10 la raportarea de luni, iar in unitatile ATI din Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava si Spitalul Municipal Radauti nu mai sunt paturi libere pentru…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a sistat, incepand de luni, programul de vizitare a pacientilor internati in sectiile ATI COVID si non-COVID, pe fondul cresterii numarului persoanelor infectate cu noul coronavirus. Decizia vine dupa aproape patru luni in care vizitele au fost permise…