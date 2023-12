Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre barbatii care au participat la campania de depistare precoce a cancerului de prostata, derulata saptamana trecuta de Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, au fost diagnosticati cu adenom de prostata, informeaza conducerea institutiei. Potrivit sursei citate, in…

- In recomandarea pe care am redactat-o, in vederea acordarii titlului de Tezaur Uman Viu, Doamnei Lacramioara Pop, apreciam faptul ca talentatul rapsod popular desfașoara, in același timp, o rodnica activitate culturala. In cadrul acesteia, un loc distinct ocupa publicarea lucrarii monografice Tulgheș.…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe si Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) au incheiat, recent, un parteneriat in vederea organizarii unui curs de specializare in radiologie si imagistica pentru asistenti medicali. Potrivit conducerii spitalului, cursul, care va avea o durata…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, e de parere ca Ordonanta de Urgenta 90 din 27 octombrie 2023, privind reducerea cheltuielilor bugetare in vederea incadrarii in tinta de deficit asumata prin Programul de convergenta, va crea foarte multe probleme autoritatilor locale, una dintre cele…

- Primaria Sfantu Gheorghe anunța ca Școala Gimnaziala „Nicolae Colan” din municipiu s-a extins cu o noua cladire multifunctionala. Pe site-ul instituției se menționeaza ca noua cladire multifuncționala a unitații de invațamant din Sfantu Gheorghe va gazdui o sala de evenimente, un cabinet de psihologie,…

- Asociatia Turul Madar din Sfantu Gheorghe a lansat campania de strangere de fonduri „Locul meu in lume”, cu scopul de a strange cel putin 1.800 de euro si a organiza o excursie pentru copiii defavorizati din judet. Reprezentantii asociatiei au mentionat ca foarte multi copii nu avut parte niciodata…

- Punctele inchise de colectare a deșeurilor montate la inceputul acestui an in Sfantu Gheorghe, de societatea de salubrizare TEGA SA, care au fost transformate astfel incat sa se poata arunca gunoiul din exterior, n-au rezistat prea mult in fața unor concetațeni obișnuiți sa scormoneasca prin gunoaie.…

- Pe 01 octombrie 1973, la Sfantu Gheorghe lua fiinta Clubul Sportiv Oltul, institutia sportiva care de-a lungul anilor a reprezentat coloana verterbrala a sportului din județul Covasna. Scurt istoric Clubul a cunoscut mai multe denumiri, incepand cu C.S. Oltul, apoi Clubul Sportiv Muncitoresc si in cele…