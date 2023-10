Spitalul Județean de Urgență Baia Mare organizează campania “Școala Mamei”, pentru toți părinții! Campania “Școala Mamei” aduce intr-un cadru relaxant discuții despre rolul de mama, de parinte, despre naștere și ingrijirea corecta a bebelușului și despre toate provocarile din primul an de viața al acestuia. De asemenea puteți obține informații noi, valoroase despre cele mai importante subiecte cu privire la sarcina, naștere, alaptare și ingrijirea bebelușului. „Va așteptam sa incepeți cea mai frumoasa calatorie, cea de parinte, cu informații primite de la cei mai buni medici neonatologi, obstetricieni și psihologi din cadrul Spitalului Județean de Urgența Baia Mare, cel mai mare spital din… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de deschidere a noului universitar 2023-2024 a Universitații de Medicina și Farmacie „Iulia Hațieganu” Cluj Napoca – Extensia Baia Mare a avut loc ieri, 3 octombrie 2023. Alaturi de studenți a fost și managerul Spitalului Județean de Urgența Baia Mare, Oros George Alexandru. „Mulțumim tuturor…

- Ceea ce inițial fusesera luata in deradere, Facultatea de Medicina din Baia Mare a devenit o realitate. Cel puțin anul acesta, pentru ca nu știm viitorul ce ne rezerva. Știm doar ca anul acest avem deja 60 de studenți in Baia Mare la extensia UMF. „Mulțumim tuturor celor care s-au inscris la primul…

- Accidentul s-a produs marți, 12 septembrie, pe o trecere de pietoni de langa o școala din Sighetu Marmației, județul Maramureș. Fetița a fost preluata de un elicopter SMURD, iar cele doua femei au ajuns, de asemenea, la spital, potrivit site-ului local Vasiledale.„Politistii din Sighetu Marmatiei au…

- Spitalul Județean de Urgența Dr. Constantin Opriș, Baia Mare ofera servicii medicale specifice pentru obținerea permisului auto, preschimbare permis auto, categoriile A,B,C,D,E, obținerea Avizului de Siguranța a precum și permis port arma. FIȘA MEDICALA SE ELIBEREAZA IN ACEEAȘI ZI Pentru programari…

- Nevoia de sange este foarte mare, multe instituții medicale din județul Maramureș intampinand dificultați reale in asigurarea necesarului pentru transfuzii. Sangele salveaza vieți și de aceea, in semn de solidaritate și consecvenți misiunii de a salva vieți , angajații din Spitalul Județean de Urgența…

- Sunt mai multe anchete penale si administrative la Satu Mare si la Oradea, dupa moartea violenta a unui copil nou-nascut. Bebelusul s-a nascut la Satu Mare, dar pentru ca avea probleme grave de sanatate, a fost transferat a doua zi cu elicopterul la Oradea.Acolo, dupa ce a fost supus fara succes tratamentelor…

- Spitalul Județean de Urgența Bacau are un nou director medical, dupa demisia dr. Dana Calțaru. Revine in post dr. Aurelia Țaga, care a fost in ultimii ani șefa secției de Pediatrie. Conducerea Consiliului Județean Bacau a luat act de demisia dr. Dana Calțaru și o readuce in funcție pe dr. Aurelia Țaga,…

- In cadrul Spitalului Județean de Urgența Baia Mare sunt internați sau sunt consultați in regim ambulatoriu, bolnavi cu suferințe ale aparatului digestiv (esofag, stomac, intestin, pancreas, ficat) care, pe perioada spitalizarii beneficiaza de investigații complexe și de tratament specific. Printre facilitațile…