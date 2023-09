Stiri pe aceeasi tema

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Botosani a amendat Spitalul Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ cu suma de 42.272 lei in urma decesului Alexandrei Ivanov la Maternitatea din localitate, a declarat, pentru AGERPRES, directorul executiv al CJAS, Alina Mustiata. Potrivit acesteia, cuantumul…

- Consiliul Judetean (CJ) a decis, vineri, alocarea unui ajutor financiar de 30.000 de lei sotului Alexandrei Ivanov, tanara de 25 de ani care a murit in Maternitatea Botosani, dupa ce a fost ignorata de cadrele medicale. Banii vor fi alocati lui Gabriel Ivanov, care are in grija trei copii minori. Alexandra…

- Familia tinerei mame care a murit la Maternitatea din Botoșani este audiata, astazi, de polițiști. Ancheta este condusa de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava. Cazul a intrat in atenția procurorilor dupa ce, pe 18 august, Alexandra Ivanov, o tanara de 25 de ani, mama…

