Spitalul Județean de Urgența Deva organizeaza concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director, respectiv de director medical.

Candidații trebuie sa indeplineasca cateva criterii specifice pentru participarea la concurs. Acestea trebuie sa fie absolvenți de invațamant universitar de lunga durata, cu diploma de licența sau echivalenta in domeniul medicina, specializarea medicina; sunt confirmați cel puțin medic specialist; au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva; sa fie absolvent al unor cursuri de perfecționare in management sanitar sau managementul…