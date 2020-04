Spitalul de Recuperare se pregăteşte, la nevoie, să interneze bolnavi COVID Astfel, la nivelul spitalului se au in vedere mai multe scenarii. „Primul scenariu este cel in care va trebui sa primim pacienti cu patologia specifica spitalului, adica asta inseamna reumatologie, neurologie, ORL, pacienti non COVID-19, al doilea - toate spitalele care pot sa primeasca pacienti COVID-19 sunt pline si intram si noi in joc, al treilea - vom ramane spital de suport, asta inseamna sa furnizam altor spitale resurse umane sau materiale. Nesti (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

