Spitalul de Pneumoftiziologie are nevoie de lucrari urgente pentru acreditarea Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate

- De Ziua Mondiala a Sigurantei Pacientului, Primaria Brașov a decis sa ilumineze cladirea institutiei in culoarea portocaliu. Ziua Mondiala a Sigurantei Pacientului este marcata la 17 septembrie. Aceasta a fost instituita de cea de-a 72-a Adunare Mondiala a Sanatatii in mai 2019, cu scopul de a facilita…

- Potrivit statisticilor, erorile de medicație constituie una din cauzele principale ale vatamarilor și vatamarilor evitabile in sistemele de sanatate din intreaga lume. Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS) a lansat, cu ocazia Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului, doua…

- In prima jumatate a anului viitor, Municipalul Campulung va fi vizitat de reprezentanți ai Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate in vederea derularii procedurii de acreditare. Evaluarea va viza și Ambulatoriul de Specialitate al unitații medicale.Au trecut șapte ani de la anterioara…

- A III-a ediție a manifestarii naționale ,,Rolul spitalelor Municipale, Orașenești, Mono-specialitate in imbunatațirea calitații actului medical; prezent și perspective”, organizata de Spitalul ,,Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși, in parteneriat cu Autoritatea Naționala de Management al Calitații in…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu sustine ca ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si PSD "mai dau 1 milion euro sa faca niste specialisti din alta tara" ce ar fi trebuit sa faca Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate. El afirma ca se putea cere asistenta de la instrumentul de…

- Mai multe imagini de pe secția de chirurgie generala de la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala, intrate in posesia ziarului, arata personalul medical cu trafaletul. Reprezentanții instituției medicale nu raspund de o saptamana. Acreditarea spitalelor din Romania este un cartof fierbinte atat in București,…

- Spitalul ,,Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși organizeaza ediția a III-a a manifestarii ,,Rolul spitalelor județene, municipale, orașenești, mono-specialitate in imbunatațirea calitații actului medical; prezent și perspective”, in parteneriat cu Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate, …

- La ultima vizita a evaluatorilor Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), Spitalul de Neurochirurgie din Iasi a fost acreditat in categoria a IV-a, „acreditat cu incredere redusa". Intre timp, reprezentantii unitatii medicale sustin ca au indeplinit planul de conformare,…