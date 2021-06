Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a alocat fondurile necesare achiziționarii primului aparat PET-CT din zona de vest a țarii, dintr-o unitate sanitara din sistemul public de sanatate. Valoarea investiției este de 13,2 milioane de lei, 90 la suta din fonduri fiind alocate de Ministerul Sanatații, iar zece la suta…

- Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara va fi primul spital de stat din vestul țarii care va primi un aparat performant de diagnosticare a diferitelor forme de cancer. Valoarea sa este de peste 13 milioane de euro, fondurile fiind alocate de Ministerul Sanatații și Primaria Timișoara.…

- Spitalul de Boli Infectioase din Galați va avea un centru de excelenta in domeniul dermatologiei in urma unor investiții ale autoritaților locale. Cu fonduri europene și de la bugetul județean au fost cumparate aparate unice in țara și rare in intreaga lume, anunța Mediafax. Potrivit autoritatilor…

- Premiera in tratamentul pacientilor infectati cu Sars Cov -2: medicii de familie vor putea prescrie pacientilor cu forme usoare si medii de boala favipiravir, un antivral prescris pana acum doar de catre medicii specialisti din spitale. Plaquenilul, un medicament creat initial pentru afectiunile reumatice…

- Demisa din funcția de secretar de stat la Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan a fost așteptata chiar de azi cu flori la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, unde a anunțat de ieri ca se va intoarce.

- La Timișoara a inceput astazi campania pilot de vaccinare impotriva Covid-19 la medicii de familie derulata de Ministerul Sanatații, impreuna cu Primaria Timișoara, DSP Timiș, Asociația Timiș de Medicina de Familie și Colegiul Medicilor Timiș, cu sprijinul Primariei Timișoara. Primarul Timișoarei, Dominic…

- Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara nu mai poate efectua investigații imagistice de tip computer tomograf pacienților cu COVID-19. Aparatul a cedat din cauza suprasolicitarii. Intervenția pentru inlocuirea piesei, care s-a defectat, poate dura chiar și o saptamana, timp in care…