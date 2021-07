Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, coordonat de prof. univ. dr. Adrian Covic, a caștigat distincția pentru „cea mai buna echipa / secție spitaliceasca” in cadrul celei de-a V-a ediții a Galei Elitelor Medicale, organizata pe 15 iulie 2021 la Baia Mare, in prezența a numeroși membri și reprezentanți ai comunitații academice și medicale din Romania. Acordarea titlului a avut in vedere activitatea intensa și neintrerupta desfașurata in ciuda condițiilor impuse de pandemia de COVID-19 in ultimul an și jumatate. „Este o onoare pentru noi sa primim aceasta distincție,…