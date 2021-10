Unitațile spitalicești incep sa fie depașite din acest punct de vedere, cererea de tuburi de oxigen fiind mai mare decat in timpul celui de-al patrulea val. Toate unitațile funcționeaza in aceste momente peste capacitatea lor de a trata pacienți in stare grava. „Am crescut cu aproximativ 90 de tuburi de oxigen fața de valul trei și toate sunt ocupate la ora actuala. Sunt și probleme in furnizarea oxigenului, stațiile sunt suprasolicitate, sunt momente in care cedeaza. Chiar ieri la Spitalul Sf. Spiridon a fost un astfel de moment. Toate funcționeaza peste limite și nu știm in ce masura vor rezista…