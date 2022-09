Stiri pe aceeasi tema

- Blocarea angajarilor la stat afecteaza spitalele. La Institutul Marius Nasta a fost inregistrat un șir de demisii și chiar daca la poarta spitalului sunt persoane care vor sa se angajeze acest lucru nu e posibil.

- Numarul curselor de pe Aeroportul ”Henri Coanda” care au inregistrat intarzieri este mai mare cu 31 in saptamana 18 - 24 august, comparativ cu precedenta. Cele mai multe sunt cele ale Wizz Air. Mai mult de jumatate au avut drept cauza intarzierea sau rotatia echipajelor sau aeronavelor. Fii…

- Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR), Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR (USS CFR) si Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) protesteaza joi in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si a altor institutii din Capitala, noteaza Agerpres.…

- Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR), Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR (USS CFR) si Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) protesteaza joi in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si a altor institutii din Capitala. Conform unui comunicat…

- Din cauza secetei extreme pe care o experimentam in aceste zile, exista mai multe zone in țara unde apa potabila este raționalizata. In județul Alba, spre exemplu, societatea care furnizeaza apa in sistem centralizat a anunțat intreruperi in alimentarea abonaților din mai multe localitați. Din cauza…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis sa devanseze termenul pentru judecarea Legii avertizorului de integritate, lege a nascut multe controverse și a intrat inclusiv pe radarul Parchetului European. Inițial, judecatorii fixasera termen de judecata pentru 21 septembrie, dar au devansat și legea…

- Decizia guvernului de a retrage Romania din Banca Internaționala de Investiții (BII) a fost accelerata de razboiul din Ucraina, dar de ea se vorbește de peste un an de zile. Afectate vor fi fondurile de pensii private, care au o expunere de circa 273 de mil. euro in obligațiuni ale bancii. Din cele…

- Potrivit Ministerului Mediului, este vorba despre Cauza 2022/0170 – actiune in constatarea neindeplinirii obligatiei de comunicare a masurilor nationale de transpunere a Directivei (UE) 2020/367 de modificare a anexei III la Directiva 2002/49/CE in ceea ce priveste stabilirea metodelor de evaluare a…