- Cu toate ca incidenta cazurilor de COVID-19 la nivelul judetului Buzau este de 0,01 la mie, cu doar trei cazuri noi in ultimele doua saptamani, autoritatile iau in calcul aparitia unui nou val de imbolnaviri. In prima faza, vor fi efectuate lucrari ample in spitale pentru punerea la punct a retelei…

- Azi au fost evaluate capacitațile de preluare a pacienților precum și nevoile fiecarei unitați sanitare in parte, urmand ca acestea sa fie rezolvate pana pe 15 septembrie. Deși incidența cazurilor de Covid-19 la nivelul județului Buzau este la acest moment de 0,01 la mie, cu doar trei cazuri noi in…

- Astazi, 03 iunie , situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit informațiilor transmise de Prefectura: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12563 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12074 Numarul total de decese…

- Germania raporteaza ca incidenta cumulata a cazurilor de Covid-19 a inregistrat o scadere constanta timp de sase din ultimele sapte zile. Acest fapt demonstreaza ca tara a inceput sa controleze cel de-al treilea val al pandemiei de coronavirus, informeaza Agerpres . Institutul Robert Koch (RKI) a informat…

- Bistrița Nasaud a ajuns in scenariu verde! Numarul cazurilor de COVID a scazut, deși peste 4.000 de bistrițeni s-au testat in ultimele 14 zile. CATE teste au fost pozitive, cate persoane infectate au decedat și CAȚI s-au vaccinat in ultimele doua saptamani: Autoritațile au raportat astazi o incidența…

- Astazi, 26 aprilie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit unei informari publicate de Prefectura, in baza datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12106 Numar persoane vindecate…

- Romanii au dus ieri ramuri de salcie la mormintele celor dragi plecați de langa ei. Unii au ramas fara cei dragi din cauza COVID-ului. Aproape 200 de bistrițeni au fost ”luați” de valul trei al pandemiei, de la inceputul acestui an. Aproape 100 au murit in UPU sau pe secție. Sambata lui Lazar, ziua…

- Continua sa creasca numarul cazurilor active, in Prahova, fiind vorba despre numarul de pacienți confirmați cu Covid in ultimele doua saptamani. Astazi, in județ, rata infectarilor a ajuns la 2,68/1.000 de locuitori.