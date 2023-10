Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bacau a anunțat ca au inceput lucrarile la “Coridorul pentru deplasari nemotorizate: Centru – #Șerbanești”, ultimul din lotul de proiecte ce vizeaza amenajarea de piste de biciclete in oraș. „Proiectul propune realizarea unui traseu de piste de biciclete pe directia E-V in municipiul Bacau,…

- Ministrul Adrian Veștea spune, luni, ca „proiectele finanțate prin Ministerul Dezvoltarii prind contur in toata țara”. El a fost intr-o vizita de lucru in Mehedinți.Ministrul Adrian-Ioan Veștea s-a aflat intr-o vizita de lucru in Mehedinți, unde s-a intalnit cu autoritațile publice locale din județ,…

- Ministrul Adrian Vestea s-a aflat, luni, intr-o vizita de lucru in Mehedinti, unde s-a intalnit cu autoritatile publice locale din judet, pentru a discuta despre proiectele implementate prin intermediul programelor coordonate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, conform news.ro.…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni seara, de Ministerul Dezvoltarii, ministrul Adrian Vestea a verificat stadiul lucrarilor unor proiecte finantate de institutie in municipiul Drobeta-Turnu Severin si in comuna Simian. ”Compania Nationala de Investitii asigura peste 56 de milioane de…

- De la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi din Karabakh și pana in prezent, 7 miliarde de dolari au fost cheltuite din bugetul azer pentru restaurarea teritoriilor eliberate. Bugetul minim pe care il planificam pentru anul viitor, care va fi discutat in curand in parlamentul nostru, este de 2,4 miliarde…

- PRIGOR – Primaria Prigor are documentația gata pentru cele doua utilitați și așteapta finanțarea. La aproape 26 de milioane de lei se ridica valoarea cumulata a celor doua proiecte pentru care primaria mai are de depus ultimele documente la Ministerul Dezvoltarii! 14,8 milioane de lei valoreaza doar…

- Marti, 22 august 2023 a avut loc o ședința de indata a Consiliului Local Carei. Potrivit Legii 215, a administrației locale, ședințele de indata se convoaca in caz de forța majora și maxima urgența. Unul dintre acestea a fost proiectul privind modificarea Organigramei și a statului de funcții pentru…

- 1169 de copii cu varste intre 3-6 ani și 115 parinți din 26 comunitați defavorizate din județul Mehedinți sunt beneficiari ai programului ”Start in educație”. Este cel mai amplu proiect de educație timpurie din Romania. In timpul acțiunilor desfașurate, atat copiii cat și parinții lor s-au bucurat de…