- Mihai Budeanu de la 3 Sud Est l-a vizitat in Las Vegas pe doctorul care i-a salvat viața! La sfarșitul lui 2020, solistul a fost la un pas de moarte din cauza Covid-19, și s-a aflat internat la terapie intensiva timp de trei saptamani. Medicii romani i-au dat șanse minime de supraviețuire. Disperați,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat ca gruparea acestuia ar putea debuta pe stadionul Arcul de Triumf în luna februarie a acestui an, conform unei discuții avute de latifundiar cu ministrul Sportului, Eduard Novak."Avem promisiuni de la ministru ca putem juca în februarie…

- Social Teleorman, cel mai “batran” județ din țara ianuarie 17, 2022 10:00 Datele demografice date publicitații de Institutul Național de Statistica releva o deteriorare dramatica, in ultimii 18 ani, a situației privind varsta medie a locuitorilor din Romania, imbatranirea populației fiind evidenta.…

- In noaptea de miercuri spre joi, 13 ianuarie, s au inregistrat trei cutremure in Romania, la numai cateva ore unul dupa altul. Cel mai mare dintre seisme a avut magnitudinea ml 3.5 si s a produs la ora 02.31, la adancimea de 139km, in zona seismica Buzau, in apropierea urmatoarelor orase: 54km E de…

- Am dat cu bata-n balta și se cuvin scuze publice fața de reprezentanții Instituției Prefectului județului Buzau, pe care i-am acuzat, pe nedrept ca au blocat accesul IP-ului nostru pe site. In realitate, nu avem acces pe niciun site al vreunei prefecturi din Romania și nici pe site-ul mama, mai.gov.ro. Le-am…

- Slujba religioasa a avut loc in fața teatrului din Arad acolo unde sute de oameni au venit sa-l conduca pe artistul Benone Sinulescu pe ultimul drum. Artistul s-a stins din viața la 84 de ani. El avea de mai multa vreme probleme de sanatate insa complicațiile aparute in urma unei pneumonii i-au provocat…

- Compania GreenWEEE International investeste 10 milioane de euro in constructia unei noi fabrici de reciclare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), in Buzau, pe platforma industriala Frasinu.