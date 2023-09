Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului a avut luni o intrevedere de lucru cu Marian Sitar și Dragoș Moldovan, reprezentanți zonali ai Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR) in Romania. In cadrul discuțiilor au fost punctate coordonatele pe care se va inscrie colaborarea in viitor, in zonele de interes reciproc.…

- Scandalul Gheboasa – Untold a ținut atenția publicului timp de multe zile, intr-o Romanie parca obosita sa se preocupe de problemele sale reale, ce apar astfel ca fiind cumva fara rezolvare, dar mai mult decat atat, acest scandal a deschis ochii celor care sunt rupți de realitatea in care traiesc și…

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat ca doua mari proiecte au fost aprobate spre finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” pentru locuitorii comunei Berchișești. Gheorghe Șoldan a spus ca meritul pentru aceste proiecte este al primarului localitații, Violeta Țaran,…

- A 34-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Intalniri Bucovinene” a debutat astazi in municipiul Campulung Moldovenesc. La ediția de anul acesta participa nu mai puțin de 37 de formații și trupe din județul Suceava, Republica Moldova, Ucraina, Polonia și Ungaria. Ca in fiecare an, festivalul…

- Peste 500 de domnițe și cavaleri din Turcia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, Slovacia, Ucraina și Romania iși dau intalnire intre 17 și 20 de august la Suceava la cel mai mare festival medieval din Romania. ”A mai ramas fix o luna , pana vom scrie, din nou, istoria impreuna! Incepand cu 17 august,…

- Miercuri 12 iulie, Festivalul Vara Magica propune un nou concert inovativ pe scena Ateneului Roman, cu muzicieni din Romania, Italia și Ucraina, insoțit de proiecții de live video mapping. Astfel, in cel de-al doilea eveniment din prestigiosul festival ajuns la cea de-a XII-a ediție, pianista și compozitoarea…

- Cadrele militare din Romania și Republica Moldova „au luat cu asalt” Manastirea Putna la marea serbare a Sf. Voievod Ștefan cel Mare. La Sfanta Liturghie de duminica la pomenirea Sf. Voievod Ștefan cel Mare au fost prezenți un numar mare de ofițeri activi și in rezerva, dar și numeroși soldați de la…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri la Chisinau, in prima sa vizita externa efectuata de la preluarea mandatului, ca are sentimentul ca a venit „acasa” si nu „la un frate mai mare sau mai mic, ci la un frate geaman”. Premierul a aratat ca relatiile comerciale dintre Romania si Republica Moldova,…