- In urma cu puțin timp pe Strada 22 Decembrie din Baia Mare a avut loc un accident grav de circulație. Traficul este blocat pe strada. Șoferul dubei ar fi lovit in lateral autoturismul Ford. Material in actualizare! Source

- In urma cu doar cateva minute, un accident de circulație s-a petrecut intre Baia Mare și Tauții Magheruș, in zona Dura. Un autoturism a fost proiectat intr-un stalp. Din primele informații, in mașina avariata se aflau și 2 copii. Material in actualizare! Source

- La orele dupa miezii, in Tauții Maghereuș s-a produs un accident feroviar. Un autoturism condus de o femeie a fost lovit de trenul care circula intre Baia Mare și Satu Mare. Femeia ar fi scapat cu rani minore, dar autoturismul este distrus in totalitate. Am solicitat organelor abilitate un punct de…

- In perioada sarbatorilor de iarna, TAROM va opera ruta Bucureṣti – Baia Mare – Bucuresti cu aeronave cu jet, alocand astfel, un numar mai mare de scaune. Orarul de zbor va avea cateva modificari in zilele cand se va opera cu jet: Vineri 23 decembrie RO617 | Bucuresti 14:10 -15:05 Baia Mare RO618 | Baia…

- Miercuri, 23 noiembrie, la ora 17.40, polițiștii din Baia Sprie au intervenit la un accident rutier produs pe strada Cimpului. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o autoutilitara condusa dinspre Sighetu Marmației inspre Baia Mare, de catre un barbat de 62 de ani din Baia Mare, a intrat…

- Un accident de circulație s-a produs in urma cu puțin timp pe drumul național 1 C Baia Mare – Dej, intre Satulung și Șomcuta Mare, vis-a-vis de benzinaria TeOil de la Setejarul. Din fericire, nu exista persoane ranite, dar doua autoturisme au fost avariate destul de serios. Neatenția șoferilor face…

- La orele pranzului, in Baia Mare a avut un accident de circulație. Soferul unui autoturism ar fi intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism. Din fericire, in urma impactului nu au rezultat victime, insa mașinile sunt destul de avariate. Traficul in zona a fost ingreunat preț de cateva minute.…

- Duminica cu peripeții pentru cetațenii care locuiesc pe Strada Garii din Baia Mare. Șoferul unui autoturism marca BMW a scapat controlul volanului, intrand intr-un autoturism marca Renault, care a ricoșat mai departe, avariind minor o dubița. Vom reveni cu detalii! Actualizare: Șoferul care a produs…