Spirit civic: Opt maramureseni au primit in luna august scrisori de multumire din partea conducerii IPJ Maramures

Stiri pe aceeasi tema

- La doar o zi de la demararea campaniei SUNT UN OM RESPONSABIL, initiata de Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii Maramures, realitatea vine sa confirme ca “impreuna suntem mai puternici”. Doar cateva momente i-au trebuit unui baimarean sa prinda un tanar care incerca sa sustraga acumulatorii…

- Astazi, 27 iunie 2018, la Serviciul Politiei Transporturi Alba Iulia s-a prezentat domnul Ciobota Daniel Cristian, in varsta de 36 de ani, din municipiul Alba Iulia si a predat unui agent de serviciu din cadrul Serviciului Politiei Transporturi Alba Iulia un portofel cu acte si bani, gasit pe strada…

- Politia a inceput o ancheta dupa ce intr un bilet de adio lasat de o adolescenta care a incercat sa se sinucida gestul fetei era motivat de faptul ca ea ar fi fost violata in urma cu patru ani, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Valcea citat de Agerpres.ro Tanara,…

- Un barbat de 36 de ani din Alba Iulia a dat dovada de spirit civic si a predat un portofel cu acte si bani, gasit pe strada Mitropolit Simion Stefan din Alba Iulia. Inspectoratul de Politie Judetean Alba ii adreseaza, in mod public, felicitari! Astazi, 27 iunie a.c., la Serviciul Politiei Transporturi…

- In aceste momente, in Parcul Garii din Constanta are loc actiunea de montare a tutorilor la copacii tineri. Initiatorul actiunii este avocatul Catalin Filisan care isi doreste ca cetatenii sa respire aer cat mai curat prin copacii ingrijiti la timp.Pe principiul "Decat sa stai sa comentezi pe FB, mai…

- Poliția solicita ajutorul cetatenilor in identificarea unui barbat decedat, cu varsta de aproximativ 30-45 de ani. Cadavrul a fost depistat la 8 iunie 2018, intr-un lac din marginea satului Sipoteni, raionul Calarași.

- Gesturile de curaj si moralitate ale semenilor nostri, implicarea si interesul manifestat fata de celalalt, care poate fi un necunoscut, formeaza ceea ce numim spirit civic, iar politistii maramureseni apreciaza intotdeauna atitudinile de acest gen, cu atat mai mult cu cat ele constituie exemple pentru…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 648 de persoane, 72 de autovehicule, 26 de documente si patru certificate de inmatriculare ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen – SIS, informeaza AGERPRES…