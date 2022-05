Stiri pe aceeasi tema

- Rusia cauta sa deschida un nou front impotriva Ucrainei, dinspre Republica Moldova, iar mai multe „indicii” arata ca intr-un viitor apropiat este posibil un atac asupra acestei foste republici sovietice, afirma surse militare ucrainene citate de cotidianul britanic The Times.

- Potrivit autoritaților orașului, 4 rachete au lovit depozitele și inca una a lovit o benzinarie.As a result of the morning attack on #Lviv , the number of death rose to 7 people. 11 people are injured.According to the city authorities, 4 rockets hit the warehouses and one more hit the service station.…

- Soldatii ucraineni au capturat de la fortele armate ruse lansatorul TOS-1A, care este capabil sa traga rachete termobarice, si l-au folosit impotriva trupelor invadatoare. Informatia a fost confirmata pentru The Times de Serghei Bratchuk, purtator de cuvant al administratiei militare ucrainene din…

- Arhitectul italian care a construit un palat uriaș pe malul Marii Negre despre care se spune ca i-ar aparține președintelui rus Vladimir Putin, a fost acuzat de o evaziune fiscala de 50 de milioane de euro. Colecția de arta a arhitectului, inclusiv lucrari de Picasso, Cezanne și Kandinsky, a fost confiscata.…

- Peskov spune ca razboiul urban va „duce in mod inevitabil la un numar mare de victime in randul civililor” și adauga: „Ministerul Apararii, deși asigura siguranța maxima a populației pașnice, nu exclude aceasta posibilitate de a pune sub controlul sau deplin centrele majore de populație... cu excepția…

- In ultimele zile mai mulți sportivi ruși proeminenți și-au manifestat sprijinul pentru acțiunile lui Vladimir Putin in Ucraina. „Cei care cred ca politica și sportul pot fi complet separate se amagesc singuri. Putin a adunat mult capital de simpatie in țara sa in urma participarii și a succesului avut…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a intalnit sambata dupa-amiaza, la Kremlin, cu premierul Israelului, Naftali Bennett, discutiile referindu-se la conflictul militar din Ucraina. Guvernul israelian a confirmat ca Naftali Bennett se afla la Moscova. „Premierul israelian a decolat dimineata spre…

- Serviciile speciale de securitate din Ucraina au contracarat, timp de o saptamâna, trei tentative de asasinare a liderului de la Kiev, Volodimir Zelenskiy, informeaza publicatia britanica The Times cu referire la anticoruptie.md. Publicatia britanica sustine ca asasinarea Președintelui…