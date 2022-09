Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova este pregatita sa faca o plata catre Gazprom pentru livrarile de gaz pentru aceasta luna, pentru a reduce temerile potrivit carora concernul rus ar putea reduce sau taia livrarile de la 1 octombrie, a anuntat, luni, vicepremierul moldovean Andrei Spinu, transmite Reuters. ”In urmatoarele…

- Gazprom a confirmat volumele de gaz pentru luna septembrie și a extins termenul de realizare a auditului pana la data de 1 octombrie. Anunțul a fost facut deministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

- Planul de contingenta propus de Guvern are menirea de a pregati cetatenii pentru scenariul reducerii sau sistarii livrarii gazelor, nu pentru a-i speria, spune vicepremierul Andrei Spinu, potrivit caruia Gazprom a redus sau a sistat complet livrarile de gaze pentru state mult mai bogate decat Republica…

- Astazi, 4 august, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat noul tarif la gazele naturale. Astfel, prețul la gaze naturale pentru consumatorii casnici a crescut la 22,99 de lei cu TVA inclus. Astfel de hotarare a fost luata dupa ce Moldovagaz a emis o noua solicitare de majorare…

- Republica Moldova ia in calcul reducerea dependentei de gazele rusesti in eventualitatea in care compania energetica Gazprom ar scadea livrarile de gaze, a spus marti vicepremierul moldovean Andrei Spinu, ministru al infrastructurii si al dezvoltarii regionale.

- Trebuie sa ne pregatim de ce e mai rau, ne asteapta o iarna grea, avertizeaza ministrul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Ministrul nu exclude scenariul in care Gazprom va sista complet livrarile de gaz.

- Guvernul va analiza potențiale riscuri in cazul unor limitari sau a sistarii livrarii de gaze naturale in Moldova de catre Gazprom, in perioada sezonului de incalzire 2022-2023. Sunt analizate 3 scenarii in acest sens: limitarea in proporție de 35%, de 50% sau de 100%, adica sistarea integrala a contractului…

- Republica Moldova va cumpara gaz de la compania Gazprom cu 1458,5 dolari pentru mia de metri cubi. Anunțul a flst facut de președintele Moldovagaz, Vadim Ceban.