- Operatorii de transport si distributie a gazelor naturale vor realiza investitii totale de peste 1,6 miliarde de lei aferente anului 2021, potrivit Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). In vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin in conformitate cu prevederile legale, operatorul…

- Noul pod peste raul Argeșel din cartierul Racovița, intre DN73D și DC85, va face legatura intre orașul Mioveni și comuna Davidești. In perioada urmatoare, Compania Naționala de Investiții va organiza licitația pentru desemnarea constructorului. Investiția este realizata și finanțata prin “Programul…

- Premierul Florin Citu afirma ca economia se afla pe o directie de "crestere economica sustenabila", dupa ce previziunile FMI au aratat o crestere de 6% din PIB pentru Romania in 2021. "Vesti fantastice pentru toti romanii! FMI are incredere in Guvernul Romaniei si estimeaza o crestere economica semnificativa…

- Consiliul de Administrație al Gedeon Richter Romania SA Targu Mureș convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de 19 mai 2021, ora 9.00, la sediul societații din Targu Mureș, strada Cuza Voda nr. 99-105. Potrivit unui comunicat, ordinea de zi a adunarii cuprinde aprobarea raportului…

- "In anul 2020, cifra de afaceri a inregistrat o scadere de 0,2% comparativ cu nivelul realizat in anul 2019 si o crestere cu 0,5% fata de cel bugetat pentru anul 2020. Profitul din exploatare (EBIT) a crescut cu 1,2 % (720.000 lei) fata de buget. Comparativ cu anul 2019, profitul din exploatare a scazut…

- Moneda virtuala bitcoin a inregistrat duminica un nou record istoric, dupa ce Tesla a anunțat ca a investit luna trecuta aproape 1,5 miliarde de dolari. Astfel, un bitcoin valoreaza astazi 49.283 de dolari, scrie Digi24 . Cea mai valoroasa moneda digitala era cotata la 49.283 de dolari, la mijlocul…

- COMUNICAT DE PRESA| Sorin Bumb: Bugetul pe anul 2021 este construit cu accent pe investiții, dezvoltare și creștere economica Dupa ani și ani de zile de batjocura PSD-ista, dupa ani de zile de cheltuieli iresponsabile și șanse irosite, Romania se afla acum in fața unei situații excepționale, in care…

- Banca Romana de Credite si Investitii (BRCI) lanseaza ''Mind'', o platforma exclusiv digitala, care sa raspunda in mod direct la nevoile bancare ale clientilor, realizand inrolarea complet online a clientilor persoane fizice, a anuntat luni banca. Potrivit sursei citate, inrolarea online…