Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorul principal al departamentului districtului Umani a cerut doua mii de dolari de la proprietarul unui Audi A6. In schimb, politistul i-ar fi promis ii va returna mașina confiscata. Suspectul nici nu a incercat sa se ascunda si s-a intilnit cu reclamantul in apropierea departamentului regional.…

- Un politist din Ucraina a incercat sa inghita 500 de dolari dupa ce a fost prins cu mita. Anchetatorul principal al departamentului districtului Umani a cerut doua mii de dolari de la proprietarul unui Audi A6.

- Romania platește anual un milion de euro pentru paza ruinelor de la combinatul Krivoi Rog din Ucraina. Banii se duc in conturile a trei companii și anume Arcom SA, Arcif SA și Uzinexport SA, conform ministrului Economiei, Claudiu Nasui. Pana acum, aceste firme au primit peste 70 de milioane de lei.…

- O persoana cercetata pentru un furt de 100.000 euro dintr-o locuința din orașul Arad a incercat sa dea mita 12.000 de euro unui polițist. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Alba Iulia anunța ca au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand de duminica,…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a incercat sa dea mita 12.000 de euro, unui polițist din Alba, care l-a oprit in trafic, pe autostrada A1, pentru un control de rutina. Barbatul este cercetat intr-un dosar penal de furt a 100.000 de euro dintr-o locuința din Arad. Potrivit…

- Un tanar, in varsta de 22 de ani, din satul Sipoteni, raionul Calarași, a ajuns pe mana poliției, dupa ce mai bine de un an ar fi pus la cale o schema de șantaj și a amenințat o tanara, estorcand de la aceasta bani, in diferite tranșe.

- Magistratii Tribunalului Brasov au admis marți, 4 mai, propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile a lui Florin Gheorghe, interlop bucurestean din clanul lui Amet Metin acuzat de „dare de mita”. Individul a incercat sa „cumpere” un politist din Rasnov cu 500 de euro, dupa ce a fost prins drogat…

- Autoritațile federale din SUA au anunțat ca au arestat trei barbați din New York suspectați ca au furat din mai multe banci peste 30 de milioane de dolari, informeaza CNN . Val Cooper, Alex Levin și Garri Smith sunt acuzați ca, in perioada martie 2015 – octombrie 2019, au folosit camere video și echipamente…