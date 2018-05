Speriat de devalorizarea lirei, Erdogan le cere turcilor sa renunte la euro si dolari Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut, sambata, cetatenilor turci sa-si schimbe valuta in lire turcesti, pentru a ajuta moneda nationala care s-a depreciat puternic in ultimele saptamani.



"Fratii mei, aceia dintre voi care au euro sau dolari sub perna sa-si investeasca banii in lira", a cerut Erdogan in timpul unui miting desfasurat in orasul Erzurum, in perspectiva alegerilor legislative si prezidentiale din 24 iunie, transmite AFP.



Solicitarea sa survine dupa o depreciere puternica a lirei turcesti, care in numai o luna s-a devalorizat cu peste 16%, in contextul nelinistilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

