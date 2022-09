Speranţe pentru debutul unui ­ploieştean la Naţională Crescut la clubul Astra, ploieșteanul Valentin Gheorghe a ”prins”, in premiera pentru el, lista convocarilor preliminare la prima reprezentativa! Naționala Romaniei va disputa in luna septembrie ultimele doua partide din grupa de UEFA Nations League: Vineri, 23 septembrie, ora 21:45, stadionul Olimpic (Helsinki): Finlanda – ROMANIA Luni, 26 septembrie, ora 21:45, stadion Giulești (București): ROMANIA – Bosnia și Hertegovina. Selecționerul Edward Iordanescu a trimis 27 de convocari preliminare pentru fotbaliști de la cluburi din afara Romaniei, printre care și mijlocașul ”din bariera București”.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

