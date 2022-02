Speranța pentru juniori: șase medici pediatri și program de luni până sâmbătă Cei mai mici pacienți au mare nevoie de asigurarea confortului emoțional atunci cand merg la o consultație. Mediul necunoscut și examinarile necesare sunt adesea pentru copii o sursa de stres, iar empatia și caldura cu care sunt primiți in cabinet fac diferența intre copiii care cresc cu frica de medic și cei care ajung sa considere mersul la doctor un lucru firesc. De aceea, spun reprezentanții Centrului Medical Speranța, este foarte important ca echipa care asigura consultațiile de pediatrie sa nu neglijeze comunicarea deschisa și latura emoționala. „Cand am inceput sa formam echipa pentru specialitatea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

