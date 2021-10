Peste 2.500 de bucureșteni s-au infectat in ultimele 24 de ore cu COVID-19, anunța Prefectura Capitalei . Au fost efectuate 2.688 de teste RT-PCR și 5.083 de teste antigen. „Total persoane decedate in ultimele 24 de ore: zero”, potrivit Prefecturii.„Informam ca, astazi (luni - n.r.), ora 13:30, la nivelul municipiului București, incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este 16.42 la 1.000 de locuitori, in aceasta perioada inregistrandu-se 3.6214 de cazuri. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 2.546 de cazuri noi de infectare. Referitor la numarul de teste efectuate, la nivelul municipiului…