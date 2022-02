Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care o persoana decide sa munceasca pana la 70 de ani (chiar si pe baza de voluntariat, cum a propus Florin Citu), in medie, ii mai raman patru ani de pensie. Barbatii ar prinde 6 luni, femeile 8 ani. „Speranta de viata in Romania a scazut semnificativ din cauza COVID-19 si este cu mult…

- In mijlocul discuțiilor despre creșterea varstei de pensionare la 70 de ani, la cerere, studiile arata ca speranța de viața a romanilor este in scadere. Potrivit Eurostat, barbații traiesc, in medie, doar 6 ani dupa ce ies la pensie. Ceilalți europeni sunt ceva mai longevivi. Polonezii, de exemplu,…

- Un roman abia mai traiește șase ani dupa ce iese la pensie. Speranta de viata a scazut cu 1,4 ani la nivel european, potrivit datelor oficiale ale Eurostat. In Romania aceasta este si mai mica, ceea ce face aproape imposibila cresterea varstei de pensionare, insa in pofida acestor date unii politicieni…

- Cu o natalitate in scadere, o speranta de viata tot mai mare și prea multi romani care aleg sa traiasca afara, Romania imbatraneste. Iar in unele județe fenomenul este mult mai vizibil.

- Speranța de viața la naștere in Romania, și așa penultima din Europa, a scazut in medie cu 1,4 ani in timpul pandemiei de coronavirus - dublu fața de media europeana, de 0,7 ani, potrivit unui raport oficial privind Starea Sanatatii in Uniunea Europeana. De vina pentru mai mult de jumatate din totalul…

- Viața noastra, a tuturor, s-a schimbat din luna martie a anului trecut, odata cu apariția pandemiei de coronavirus, eveniment care a generat probleme majore pe piața muncii. In Maramureș agenții economici au accesat masura șomajului tehnic pentru a-și proteja afacerile și salariații, aceasta masura…

- „Stimați” politicieni, ați scapat de inca o pensie „speciala”, așa cum va place sa ii spuneți.La 42 de ani, colegul nostru Venus Mustacila, șef de post in cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Caraș Severin a murit. A lasat in urma 2 copii care iși vor aminti de tatal lor doar din poze și din puținele…

- Sase din zece tineri cu varste cuprinse intre 15 si 20 de ani sunt foarte ingrijorati de amenintarile globale la adresa unei societati sustenabile, iar peste jumatate (57%) si-au aratat dorinta de a face schimbari drastice in stilul lor de viata pentru a salva planeta, arata un studiu global derulat…