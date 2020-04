Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații spulbera un mit pe tema pulverizarii cu alcool sau clor pe corp.Poate pulverizarea alcoolul sau clorul pe tot corpul ucide noul coronavirus?, este intrebarea la care OMS raspunde.Specialiștii raspund pe un ton categoric. “Nu. Stropirea alcoolului sau clorului pe tot…

- Ne confruntam cu o urgența sanitara globala fara precedent. Conținerea pandemiei este cea mai importanta prioritate, iar sectorul turistic se angajeaza sa sprijine toate masurile luate pentru a stopa focarul. Ce se intampla cu vacanțele romanilor anul acesta OMT lucreaza indeaproape cu Organizația Mondiala…

- Corespondența din Suedia: Institutul Karolinska din Stockholm, una din cele mai prestigioase universitați de medicina din lume, este cel care decide an de an cine ia Premiul Nobel in Medicina. Libertatea a vorbit cu Jan Albert, profesor in controlul bolilor infecțioase și cercetator la acest institut.Jan…

- Bill Gates vorbeste deja despre pandemie in cazul noului coronavirus, desi Organizatia Mondiala a Sanatatii a evitat pana in prezent sa faca o astfel de declaratie. Coronavirusul, a scris Gates, se comporta ca un „agent patogen care apare o data la un secol”, citat de Business Insider.Cofondatorul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat joi epidemia declansata de coronavirusul din China ca fiind o urgenta globala, dupa ce boala a ucis 170 de oameni in China si s-a extins in 18 tari, transmite Reuters.

- Virusul ucigator din China este de neoprit. Coronavirusul o luat 170 de vieti pana la momentul actual, iar aproape 8.000 de persoane sunt infectate, virusul raspandindu-se cu repeziciune in 15 tari de pe alte continente.

- Organizația Mondiala a Sanatații ne mai liniștește. Din punctul de vedere al specialiștilor, virusul nu prezinta un pericol atat de mare, incat sa fie declarata starea de urgența sanitara mondiala.